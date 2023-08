Atalanta cede Latte Lath al Middlesbrough

Arriva a Ferragosto l'ufficializzazione della cessione a titolo definitivo di Emmanuel Latte Lath dall'Atalanta al Middlesbrough. L'attaccante ivoriano classe 1999, in Italia dall'età di 8 anni, prodotto del settore giovanile atalantino fino a vincere scudetto e supercoppa Under 17 nel 2016 dopo gli inizi nell'Esperia di Cremona, lascia i nerazzurri per 5 milioni più 1 di bonus per accasarsi in Championship.

"Atalanta BC saluta affettuosamente Emmanuel e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva in Inghilterra", si legge nella nota sul sito ufficiale, mentre al congedo della società "In bocca al lupo Emmanuel!" su Instagram il giocatore risponde con un "Grazie per tutto Dea" nella story.

Latte Lath conta 3 presenze e 1 rete in prima squadra, tutte in Coppa Italia, ed era rientrato per il precampionato dall'ultimo prestito al San Gallo (16 reti stagionali) dopo aver giocato a titolo temporaneo in Italia tra serie C e serie B con Pistoiese, Carrarese, Imolese, Pianese, Pro Patria e Spal.





