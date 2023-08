Tornano i bollini arancioni per il caldo, allerta a Brescia

Dopo una settimana di temperatura fresche che ha lasciato quasi tutto "in verde" il quadro del bollettino del ministero della Salute sulle ondate caldo, ora tornano i primi bollini arancione e da domenica 13 agosto le temperature più alte si registreranno a Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia. Il bollino arancione indica le condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Altre 9 città sono segnate a bollino giallo (di preallerta per le condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute). Queste città sono Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Campobasso.



