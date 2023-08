Il Milan batte 4-0 i tunisini dell'Etoile du Sahel in amichevole a poco più di una settimana dall'esordio in campionato. Per i rossoneri di Stefano Pioli in gol Loftus-Cheek con una tripletta e Giroud per il definitivo 4-0 nel test disputato a Milanello. Domani il Milan tornerà in campo alle 11 in una ulteriore amichevole contro il Novara sempre a Milanello.



