Chiedeva l'elemosina, clochard picchiato in centro a Pavia

Un clochard di 57 anni è stato ferito nella tarda serata di ieri dopo un'accesa discussione con un altro uomo, avvenuta nel centro storico di Pavia, nelle vicinanze del Teatro Fraschini. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del Policlinico San Matteo: i medici gli hanno riscontrato una ferita lacero contusa al viso, l'hanno medicato e dimesso.

Secondo quanto è emerso dagli accertamenti condotti dai carabinieri, a originare l'aggressione sarebbe stata una richiesta d'elemosina del 57enne, forse troppo insistente. Sono in corso indagini per risalire all'uomo che ha ferito il clochard e che si è dileguato subito dopo la lite riuscendo a far perdere le proprie tracce.



