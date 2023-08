Bando per affittare tre nuovi spazi in Galleria a Milano

Il Comune di Milano ha pubblicato due bandi per l'affitto di tre diversi spazi nel complesso di Galleria Vittorio Emanuele II. Uno riguarda due negozi che si trovano all'interno della Galleria - dove ora si trovano i negozi di Piumelli e Mont Blanc - mentre il secondo riguarda uno spazio con due vetrine nella limitrofa via Pellico, accanto a piazza Duomo.

Dove ora si trova Piumelli è uno spazio di 134 metri e la basa d'asta è di 388 mila euro l'anno. Quello in cui si trova Mont Blanc è di 290 metri e la base per l'offerta è di 840 mila metri. Si tratta di spazi superiori rispetto a quelli degli attuali locali, perché sarà realizzato un collegamento con il primo piano che così diventerà utilizzabile.

Il secondo bando invece riguarda un locale da 118 metri con due vetrine per una base di offerte di 342mila euro.

"La razionalizzazione degli spazi, grazie all'applicazione del principio del verticalismo - ha spiegato l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte -, ci permette di valorizzare al meglio le potenzialità della Galleria che è stata oggetto, nel tempo, di interventi di valorizzazione finalizzati a preservarne il significato monumentale, storico, culturale e identitario e, al contempo, ad incrementarne la redditività, per continuare a garantire i servizi ai cittadini della nostra città".

I bandi, per l'affitto per 18 anni degli spazi, si chiuderanno il 28 settembre. Saranno aggiundicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio massimo di 40 per l'offerta economica e di 60 per l'offerta tecnica.



