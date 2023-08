Scontri dopopartita a Seregno, 10 Daspo

Il Questore della Provincia di Monza e Brianza, Marco Odorisio, ha disposto 10 provvedimenti di interdizione dalle manifestazioni sportive, i cosiddetti Daspo, della durata da uno a otto anni, nei confronti di dieci tifosi appartenenti alle tifoserie "Aurora Pro Patria" e "U.S. Triestina 1918", per le azioni intemperanti avvenute in occasione dell'incontro "F.C. San Giuliano City - U.S. Triestina 1918", valevole i Play Out di ritorno del campionato di calcio di Serie C - Girone A, del 13 maggio scorso, disputatosi a Seregno (Monza e Brianza).

In particolare si tratta di "6 Daspo nei confronti dei supporter della squadra gemellata con la U.S. Triestina "Aurora Pro Patria 1919", 1 della durata di 8 anni, 1 della durata di 6 anni, 1 della durata di 3 anni, 2 per la durata di 2 anni, 1 per la durata di 1 anno e a carico dei 4 tifosi triestini, 2 della durata di 7 anni, 1 della durata di 5 anni e 1 della durata di 3 anni. I tifosi colpiti dai provvedimenti amministrativi hanno un'età compresa tra i 22 e i 52 anni, residenti tra la Provincia di Varese e la Provincia di Trieste, nonché sei di essi recidivi in quanto già colpiti da provvedimenti Da.Spo. per fatti specifici avvenuti in altre manifestazioni sportive o con precedenti di penali o di polizia".



