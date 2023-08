Scalano Duomo, obiettivo erano i social

Sono stati identificati e hanno 18 e 20 anni i due ragazzi francesi che venerdì all'alba, a Milano, hanno scalato la guglia maggiore del Duomo. Si tratterebbe di giovani che non avrebbero alcun legame con quelli che hanno agito sulla galleria Vittorio Emanuele II. Secondo indiscrezioni, non si tratterebbe nemmeno di ragazzi appartenenti a gruppi organizzati di climbers ma di praticanti amatoriali del parkour. Addosso non avevano bombolette o paracadute, e pare che il loro unico scopo fosse quello di pubblicare la loro bravata sui social e su Instagram in particolare.



