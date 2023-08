Mondiali di Arrampicata: azzurro Zurloni è oro nello Speed

L'azzurro Matteo Zurloni, 21enne milanese di Cassano d'Adda, studente di scienze motorie, ha vinto ieri notte l'oro nella gara di Speed dei Mondiali di Arrampicata a Berna, garantendosi anche il pass per l'Olimpiade di Parigi.

In finale Zurloni ha battuto il cinese Jinbao Long, autore di una falsa partenza. Nei quarti aveva invece compiuto un'altra impresa stabilendo il nuovo record europeo in 5"02, tempo che gli aveva permesso di battere l'altro cinese Peng Wu. "Ora penserò solo alle Olimpiadi - le sue parole - e sono alla ricerca della perfezione nella performance: mi sto impegnando tantissimo, ho ancora dei punti su cui devo migliorare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA