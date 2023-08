Droga: controlli perquisizioni nel Milanese, 2 arresti

Due uomini di 24 e 29 anni, di nazionalità albanese, sono stati arrestati per spaccio a Pioltello, nel Milanese, dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Milano, che ha eseguito una serie di perquisizioni nei comuni di Pioltello, Vignate (Milano) e Peschiera Borromeo (Milano) nei confronti di sei persone (le altre quattro sono indagate), nell'ambito di indagini su un traffico di sostanze stupefacenti.

I due, secondo le accuse, sono stati trovati in uno degli appartamenti perquisiti "in possesso di oltre 130 grammi di cocaina, di 10mila e 500 euro nonché di materiale per il confezionamento degli stupefacenti, e sono stati anche denunciati per ricettazione" perché alcuni gioielli ritenuti di provenienza furtiva.

"Al 29enne, inoltre - si legge in una nota - è stato anche notificato un ordine di cattura in quanto condannato in via definitiva a 10 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti dopo esser stato arrestato dagli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese" proprio nell'ambito delle indagini antimafia sulla 'Locale di Pioltello' che hanno portato oggi ai controlli.

Contestualmente la Questura, sempre nella cittadina alle porte di Milano, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con molti agenti e unità cinofile identificando, in tutto, 88 persone - di cui 8 risultate con precedenti di polizia a carico - due negozi e 41 veicoli.





