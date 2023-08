Dopo il maltempo riaprono i Giardini della Villa di Monza

Dopo il maltempo di luglio, domani, sabato 12 agosto, riapriranno i Giardini Reali della Villa di Monza. Il bilancio dei nubifragi che hanno colpito il complesso monumentale è "particolarmente pesante".

Nei Giardini Reali sono circa 50 gli alberi caduti o danneggiati. A rimetterci anche una quercia rossa, albero monumentale riconosciuto da Regione Lombardia, spezzata dalle forti raffiche di vento.

La pianta, insieme alla gemella quercia 'Farnia', era stata messa a dimora, all'inizio dell'Ottocento.

Adesso le aree sono state messe in sicurezza e nelle prossime settimane proseguiranno i lavori di ripristino. Nel parco della Villa, invece, sono state colpite diverse migliaia di alberi, in particolare nelle zone a nord. Intanto i lavori di sistemazione proseguono anche fuori dai Giardini Reali.

La Villa, oltre al normale weekend, sarà aperta anche lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto con le due esposizioni in corso: al Belvedere 'I Love Lego' e all'Orangerie 'Banksy. Painting Walls'.



