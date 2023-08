Domani l'addio a Luca Ruffino in forma privata

Si terranno domani, in forma privata, le esequie di Luca Giuseppe Reale Ruffino, il presidente di Visibilia Editore che si è suicidato sabato scorso nella sua abitazione in via Spadolini a Milano. A quanto si apprende, il manager che si è suicidato sparandosi alla testa lo scorso 5 agosto sarà cremato.

Si conferma quindi lo "stretto riserbo" che i figli Mirko e Mattia hanno chiesto in una nota congiunta martedì scorso.

Ieri è stata eseguita l'autopsia all'istituto di medicina legale di Milano, dalla quale non è emersa la presenza di alcuna grave malattia che possa spiegare il gesto estremo commesso dall'imprenditore. Potrebbe essere quindi importante, per accertare le cause del suicidio l'esame del cellulare, del computer e degli altri apparecchi che sono stati sequestrati dalla squadra mobile, che sta conducendo le indagini coordinate dall'ufficio della pm Maria Giuseppina Gravina.





Importanti sono anche le testimonianze delle persone vicino a Ruffino. Almeno due saranno ascoltate anche oggi, mentre la Guardia di Finanza si occupa dell'esame delle società che fanno riferimento al manager, che si è ucciso nella sua abitazione di via Spadolini.

A testimoniare il momento di tensione che stava viveno, i tanti mozziconi di sigaretta trovati nell'abitazione.



