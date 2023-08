Ritrovata dopo story su Instagram l'auto rubata a Bianca Atzei

E' stata ritrovata la Volvo rubata questa mattina a Bianca Atzei a CityLife di Milano. L'auto, che sta per essere riconsegnata dalla Polizia locale, era stata lasciata, presumibilmente dallo stesso ladro, in viale Espinasse. La vicenda del furto era diventata virale a causa di una story pubblicata sul proprio profilo Instagram dal compagno di Bianca Atzei, Stefano Corti (Le Iene), che aveva anche mostrato il video del furto con il ladro in azione. Ladro che, probabilmente preoccupato dall'improvvisa e pericolosa celebrità, ha preferito "restituire" l'autovettura.



