Mondiali ciclismo, bronzo Venturelli nella crono U23

Altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo. Dopo l'oro di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro Under 23 maschile, Federica Venturelli ha conquistato il bronzo nella gara femminile. Dopo il 4/o posto ottenuto nella prova in linea, l'azzurra è riuscita a salire sul podio con una grande prestazione, fermando il cronometro a 20'00". La maglia iridata è andata sulle spalle dell'australiana Felicity Wilson-Haffenden, in 19'31"51 e che quindi sui 13.5 km del percorso ha pedalato a una media di 41,503 km/h, argento per la britannica Izzy Sharp.

Finora il bilancio dell'Italia in questi Mondiali in Scozia è di 6 medaglie, con 2 ori, 1 argento e 3 bronzi, paralimpici esclusi.



