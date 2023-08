Milano città della lettura per l'11° anno consecutivo

Milano capitale della lettura, secondo Amazon.it che ha stilato la classifica delle città dove si legge di più. Il capoluogo lombardo resta saldo al primo posto per l'undicesimo anno consecutivo. Sul podio anche le new entry Pavia e Siena, rispettivamente seconde e terze. Seguono Pisa, Padova, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma, Torino.

L'indagine prende in considerazione il periodo che va dal luglio 2022 al giugno 2023. Milanesi e cagliaritani prediligono gli ebook, mentre pavesi e senesi non rinunciano al romanticismo della carta stampata. Quanto ai generi, si registra un boom dei libri per bambini e ragazzi, ottimo andamento per la letteratura, prediletta dai pavesi. Al terzo posto il genere romantico. Bene i thriller e i saggi di salute e benessere.

Chiudono la top ten manga, scienze sociali, biografie, medicina e tecnologia, arte, cinema e musica. Per quanto riguarda i titoli, nessuno ha fatto meglio di 'Spare. Il Minore', scottante memoir del Principe Harry che rivela dettagli inediti di sé e della famiglia reale. Il volume si aggiudica il titolo di libro più amato e più letto dagli italiani. Dietro Spare il bestseller young adult 'Dammi mille baci' della scrittrice inglese Tillie Cole, struggente storia d'amore che ha fatto sognare il pubblico a caccia di forti emozioni, al centro il sentimento eterno che lega i due giovani protagonisti, Poppy e Rune. Il terzo posto è de 'Il caso Alaska Sanders', giallo firmato Joël Dicker, al centro lo sconvolgente omicidio avvenuto in una tranquilla cittadina del New Hampshire. Quarto il bestseller 'Fabbricante di lacrime' di Erin Doom, momento d'oro per la giovanissima scrittrice italiana. A sorpresa, occupa il quinto posto 'La Scienza delle Pulizie: La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato', saggio del chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, un manuale prezioso dal quale si apprende che il bicarbonato non disinfetta e non lava, il sapone lava e igienizza, ma non disinfetta, la candeggina sbianca e disinfetta, ma non rimuove lo sporco.





