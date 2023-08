E' ufficiale, Audero nuovo giocatore dell'Inter

Ora è ufficiale, Emil Audero è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha reso noto il club nerazzurro con una nota pubblicata sul sito, confermando l'operazione con la Sampdoria. "Per il portiere classe 1997 trasferimento in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di riscatto", si legge nella nota. "Serenità, forza mentale e consapevolezza nei propri mezzi: queste sono le qualità fondamentali per un portiere secondo Audero. Qualità che raccontano lo stile di gioco di Emil, pronto ad affrontare questa nuova avventura con la maglia dell'Inter", conclude il club nerazzurro.



