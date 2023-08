Uccide la madre a coltellate e si ammazza

Un uomo di circa 50 anni avrebbe ucciso la madre a coltellate, questa mattina, a Milano, per poi suicidarsi gettandosi dal palazzo in cui si trova l'appartamento in cui viveva la donna.

E' accaduto poco dopo le 5, quando l'uomo ha chiamato il 118 forse subito dicendo di aver ucciso qualcuno e minacciando d suicidarsi. All'arrivo sul posto, 118, Vdf e Polizia di Stato hanno trovato la donna anziana morta in casa, in camera da letto, con delle evidenti ferite da taglio alla gola.

L'uomo, poi identificato per il figlio, sulle prime si è nascosto e poi, alla fine, si è gettato nel vuoto dalla sommità dello stesso stabile, morendo anch'egli.

In attesa delle indagini, e delle valutazioni sulle esatte cause di morte del medico legale, si propende per un caso di omicidio-suicidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA