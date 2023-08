Scamacca subito in gol all'esordio con l'Atalanta

Esordio con gol per Gianluca Scamacca nell'amichevole al Centro sportivo Bortolotti di Zingonia che ha visto l'Atalanta prevalere per 3-0 (1-0) sulla Pergolettese, squadra cremasca di Serie C.

Apre nel primo tempo Zapata (45'), nella ripresa a segno l'attaccante arrivato dal West Ham e molto conteso durante il mercato estivo. In gol anche Muriel a 2' dalla fine. Non hanno giocato Maehle, a breve annunciato al Wolfsburg per 13 milioni, Koopmeiners (contusione), Toloi (risentimento al flessore destro) e Adopo (distorsione alla caviglia destra), insieme ai lungodegenti Hateboer, Miranchuk, Palomino e Soppy (sul mercato con Demiral).

Sabato a Cesena (20.30), contro la Juventus, il nono e ultimo test precampionato dei nerazzurri.



