Lazar Samardzic è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il centrocampista serbo è infatti arrivato in serata a Milano e domani in mattinata svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo renderà un calciatore nerazzurro. Samardzic arriva dall'Udinese in una operazione che porterà invece Giovanni Fabbian a vestire la maglia bianconera.



