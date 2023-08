Generali, l'utile netto normalizzato sale a 2,3 miliardi

L'utile netto normalizzato di Generali nel primo semestre è salito a 2.330 milioni (da 1.448 milioni dello stesso periodo 2022) grazie al miglioramento del risultato operativo, all'utile non ricorrente relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese (193 milioni al netto delle imposte) e riflette anche l'impatto di 97 milioni di svalutazioni su strumenti a reddito fisso russi. L'utile netto è cresciuto 2.243 milioni (da 864 milioni).

"Arrivati a metà dell'implementazione del piano, siamo pienamente in linea per realizzare i nostri ambiziosi obiettivi, confermando di avere la solidità necessaria per governare con successo il complesso scenario macroeconomico e geopolitico in costante evoluzione", ha commentato il group ceo di Generali, Philippe Donnet.



