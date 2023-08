Dall'11 agosto a Crema ritorna l'evento 'Chiacchere e tortelli'

Il meglio della cucina locale con un focus sul piatto che più caratterizza l'identità culturale, storica e gastronomica di Crema: i tortelli. Dall'11 al 16 agosto ritorna l'evento 'Chiacchere e tortelli' organizzato dal Carnevale Cremasco Odv.

La macchina organizzativa, intanto, è già partita. Oggi, negli spazi che durante l'anno scolastico accolgono gli alunni della scuola Media Vailati, è stata montata la cucina. Da giovedì, invece, piazza Aldo Moro sarà chiusa al traffico per i preparativi della kermesse. Oltre ai tortelli cremaschi pizzicati a mano, il menù offre anche piatti freddi, primi piatti per chi non gradisce i tortelli, fritti, panini e griglia, con proposte anche per chi è intollerante al glutine e al lattosio.

Da quest'anno, inoltre, la manifestazione raddoppia anche con l'apertura all'ora di pranzo visto che il 13, 14 e 15 agosto sarà possibile visitare gli stand gastronomici dalle 12 alla 14.

"Sono almeno 50 i volontari che fanno parte dello staff di 'Chiacchere e Tortelli' - commenta Eugenio Pisati, Presidente del Carnevale Cremasco Odv - tutti in prima linea, tra logistica, servizi ai tavoli e cucina".

Per un evento "che, solitamente, richiama non solo i cremaschi ma turisti da tutta la Lombardia" conclude Pisati sottolineando che "le prenotazioni stanno già andando a gonfie vele".



