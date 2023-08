Dà in escandescenze in stazione, arrestato dai CC in Brianza

E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è in attesa del processo per direttissima un 31enne pachistano che ieri mattina ha dato in escandescenze alla stazione di Lentate sul Seveso-Camnago, in Brianza.

Nello scalo ferroviario aveva probabilmente dormito e quando il personale di servizio gli ha chiesto di andarsene lui ha iniziato ad urlare, minacciare e agitarsi in modo sempre più violento.

Allertato il 112, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della compagnia si Seregno che lo hanno trovato armato di un bastone appuntito che aveva trovato sul posto.

Per alcuni minuti hanno inutilmente tentato di calmarlo, poi lo hanno bloccato e ammanettato e portato in caserma dove ha trascorso la notte in vista dell'udienza. Oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, l'uomo è stato denunciato anche per la violazione della legge sull'immigrazione dato che non ha il permesso di soggiorno.



