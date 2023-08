Cocaina e shaboo nel negozio di alimentari, sospesa licenza

Cocaina e shaboo venivano spacciati in un negozio di alimentari di via Giovanni da Cermenate a Milano, cui questa mattina il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso la licenza per 10 giorni.

Dopo varie segnalazioni, lo scorso luglio gli agenti del Commissariato Mecenate hanno svolto un controllo nei pressi dell'attività e hanno fermato il titolare del locale, che ha consegnato spontaneamente 5 grammi e mezzo di shaboo, poco più di 2 grammi di cocaina, oltre 2 grammi e mezzo di hashish, 7 pastiglie di yaba e denaro per un valore di 1.465 euro. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche 1,76 grammi di cocaina, mentre nel locale cantina hanno trovato 193 bustine di plastica trasparenti utilizzate verosimilmente per il confezionamento dello stupefacente e una pistola scacciacani priva di caricatore e di tappo rosso. Il titolare, con a carico diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio.





