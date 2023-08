Chukwueze, qui per scrivere nome nella storia Milan

"Sono qui per vincere subito e scrivere il mio nome nella storia del club. Scudetto, Champions, Coppa Italia: possiamo battere tutti, io non sono venuto per guardare o per guadagnare, questa è un'opportunità unica e voglio sfruttarla lavorando duro. Io non penso al passato, penso solo a scrivere il mio nome nella storia del Milan". Lo ha detto l'attaccante del Milan Samuel Chukwueze, nella conferenza stampa di presentazione a Milanello, all'indomani del debutto in rossonero nel finale nel trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza.

"I tifosi mi taggavano su Instagram ancora prima di arrivare, mi sono sentito voluto bene da subito. E ho detto al mio agente: chiudiamo questa operazione perché adoro già il Milan - ha aggiunto -. Pioli mi ha telefonato quando ero con la nazionale usando una tattica geniale, mi ha detto perché aveva bisogno di me e io mi sono affezionato al progetto. Osimhen? Victor è il mio migliore amico, ci conosciamo da quando avevamo 17 anni, mi ha parlato benissimo di Pioli e del Milan.



