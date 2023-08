Tutto esaurito al Forum di Assago per la data unica di Annalisa

E' già sold out 'Annalisa: il Forum', l'unico evento live dell'anno della regina delle hit estive, previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano).

Al Forum Annalisa tornerà nel 2024 per il suo primo tour nei palasport d'Italia che ad aprile toccherà, oltre Milano anche Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma.

"Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi interi - racconta Annalisa sui social -in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina. E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice. Mi sento il cuore scoppiare. Il forum è ufficialmente sold out e vi prometto che lo tireremo giù" In autunno 2023, inoltre verrà pubblicato il suo nuovo album di inediti "E poi siamo finiti nel vortice'.



