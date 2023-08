Tassi occupazione hotel al top per Lago di Como, in calo Milano

Sul Lago di Como tassi altissimi di occupazione per le strutture ricettive, addirittura al 100% per il centro lago e al 90% per le zone limitrofe. La città di Milano, invece, registra un calo di prenotazioni sul mese di agosto 2023, in contrazione rispetto al 2022, segnando un meno 20-25% sull'occupazione camere. Bene il Pavese con gli hotel in collina che registrano tassi di occupazione tra il 40 e il 50%.

Sono alcuni dei dati del turismo in Lombardia forniti dall'assessorato al Turismo della Regione.

In forte crescita il turismo last minute: "Stando alle rilevazioni - spiega l'assessora al Turismo Barbara Mazzali - le prenotazioni last minute sono già intorno al 15-20% e penso che aumenteranno nelle prossime due settimane".

Dati molto positivi anche per il Lago di Garda su giugno e luglio, con un lieve rallentamento delle prenotazioni sul mese di agosto dove il tasso di occupazione scende tra il 75 e l'85%.

Anche Varese dimostra grande dinamicità grazie all'hub internazionale di Malpensa e alla riapertura del Terminal 2, dove si registra un tasso di occupazione più alto rispetto al 2022 già intorno al 50%. Anche qui, moltissimi i last minute legati allo scalo di Malpensa e ai vari problemi di 'overbooking' delle compagnie aeree.

A Milano l'occupazione media del 2023 si attesta al 45-50% rispetto alla media del 2022 del 60%. Il calo più vistoso è per le giornate a cavallo di Ferragosto. Si segnala anche un aumento dei prezzi medi, più alti nel 2023 rispetto al 2022 (+10-12%).





