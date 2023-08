Spray al peperoncino in un McDonald's, denunciato 15enne

Un quindicenne, studente pakistano da tempo residente in Italia, è stato denunciato dai carabinieri per aver spruzzato ieri una sostanza urticante al peperoncino all'interno del McDonald's di Seregno (Monza Brianza). Il locale era stato evacuato (25 avventori, molti dei quali minorenni, e 6 dipendenti) ed era rimasto chiuso al pubblico per oltre 45'. Sul posto, a scopo precauzionale, intorno alle 16 di ieri erano intervenuti anche i soccorsi sanitari con due ambulanze e un'automedica.

I carabinieri hanno poi individuato a Giussano il negozio di casalinghi che ha venduto lo spray al ragazzino pakistano.

L'esercente, un cittadino di origini cinesi, dovrà pagare una multa per non aver rispettato il divieto di vendita del prodotto ai minori di anni 16, come previsto dalla legge.



