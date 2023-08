Pennacchi in Valle Camonica apre il Festival 'Voci Umane'

Andrea Pennacchi con "Da qui alla luna. La tempesta Vaia", il prossimo 24 agosto al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane (Valle Camonica), darà il via alla seconda edizione del Festival "Voci Umane.

Musei e teatro di narrazione" promosso e organizzato dalla Direzione Regionale Musei della Lombardia (Ministero della Cultura), con la direzione artistica di Maria Grazia Panigada.

Il titolo dello spettacolo richiama il percorso che i 16 milioni di alberi sradicati dalla tempesta "Vaia" dell'ottobre 2018, se messi l'uno dopo l'altro, consentirebbero di tracciare: da qui alla Luna, appunto.

Il giorno dopo, venerdì 25 agosto, nell'area archeologica di Porta Castello presso il Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica a Cividate Camuno, Federica Molteni racconta Gino Bartali. Eroe Silenzioso. Sabato 26 agosto, Palazzo Besta, a Teglio, che nel Cinquecento fu abitato e decorato da donne colte e indomite, offre il contesto perfetto per Marta Cuscunà, protagonista de 'La semplicità ingannata', spettacolo che ridà voce alla storia vera di monache che, in quel medesimo secolo, lottarono contro le convenzioni sociali, rivendicando libertà di pensiero e di critica nei confronti della cultura maschile.

Domenica 27 agosto, nella Villa Romana di Desenzano del Garda, Paola Roscioli con 'Lireta - a chi viene dal mare', porta un testo fondato sul diario di Lireta Katiaj e su quelli - mai scritti - dalle donne che su un gommone hanno inseguito il sogno di libertà e di una vita migliore al di là di un mare. Venerdì 1 settembre alla Cappella Espiatoria di Monza, Ascanio Celestini rivive in 'Radio Clandestina' l'eccidio delle Fosse Ardeatine, mentre il 3 settembre, al Parco Archeologico di Castelseprio, Lella Costa presenta lo storico spettacolo 'Stanca di Guerra'.

Chiude il festival il 10 settembre, al Museo Nazionale di Vigevano, Arianna Scommegna con 'Non sono nata per condividere odio', dove interpreta Antigone.



