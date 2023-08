Omaggio a Berlusconi, 'presidente sempre nel cuore'

"Due squadre un presidente, per sempre nel cuore. Grazie Silvio". È questo il testo dello striscione portato in campo dai ragazzi delle giovanili di Monza e Milan prima della sfida tra le due squadre per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. La Curva del Monza, inoltre, ha esposto una coreografia tricolore con la scritta "A colui che realizza i sogni, Grazie Silvio", mentre poi è stato osservato un minuto di silenzio in onore dello stesso Berlusconi. Un minuto di raccoglimento concluso dall'applauso finale dei 17mila presenti all'U-Power Stadium e dal coro "c'è solo un presidente".



