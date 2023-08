Loach, non dobbiamo cedere alla propaganda di Le Pen e Meloni

"Noi esseri umani sappiamo ancora essere buoni vicini con chi è in difficoltà. Non siamo di natura ostili verso l'altro, e il senso di solidarietà nell'accogliere un'altra comunità può ancora prevalere. Tutto questo andrebbe messo insieme perché è più forte dell'estrema destra. Possiamo sconfiggere la loro propaganda, non dobbiamo cedere a quella di Le Pen o del capo del governo in Italia, Meloni". Lo ha detto il regista Ken Loach in conferenza stampa con l'amico e sceneggiatore Paul Laverty al Locarno Film Festival dove presenta in Piazza Grande The Old Oak, che aveva debuttato in gara a Cannes e prossimamente in Italia con Lucky Red. Con il film il cineasta britannico torna nel nord dell'Inghilterra, nell'impoverita contea di Durham, andata in crisi dopo la chiusura delle industrie pesanti e delle miniere di carbone. Si racconta il conflitto che nasce nella comunità locale con l'arrivo di un gruppo di rifugiati siriani, fra i quali ci sono Yara (Ebla Mari) e la sua famiglia. Fra chi è disposto ad aiutare ed accogliere i nuovi arrivati c'è Tj (Dave Turner) proprietario del pub locale, l'Old Oak, uno dei pochi luoghi di incontro rimasti in una zona, sempre più degradata e svuotata di opportunità. "La classe governante - aggiunge il regista - favorisce la disperazione, l'assenza di speranza. Ti dicono che non ci sono alternative. Per questo incoraggiano il razzismo. Se biasimi i migranti non te la prendi con loro per la situazione in cui vivi". Invece "mantenere la speranza è fondamentale per produrre il cambiamento". Fra i temi dell'incontro a Locarno anche un suo possibile ritiro dall'attività di cineasta: "Arriva un momento in cui devi riconoscere la realtà degli anni che passano… è già una buona giornata se non vedi il tuo nome tra i necrologi - scherza -.

Non penso che farò un altro film come questo, forse qualcosa di più piccolo, o un documentario… non lo so".



