Un dipendente della Zanetti spa è morto travolto da un camion che stava uscendo dell'azienda produttrice di formaggi a Lallio, in provincia di Bergamo.

L'incidente è avvenuto dopo le 10.

Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.



