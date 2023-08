Critiche bipartisan dalla politica contro writer della Galleria

Critiche bipartisan dalla politica contro i writer autori ieri sera di una scritta sul frontone della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.

"Spero che questi criminali possano essere individuati e che, almeno stavolta, il Comune si costituisca parte civile nel processo" commenta il segretario milanese della Lega e consigliere comunale Samuele Piscina.

Secondo il capogruppo a Palazzo Marino di Fdi, Riccardo Truppo, "il messaggio incerto dato sui danni alla statua di Vittorio Emanuele II - spiega in relazione alla statua imbrattata lo scorso 9 marzo - continua a provocare danni".

Da Fdi si alza un coro di polemiche. Secondo il coordinatore cittadino Stefano Maullu l'atto vandalico "è l'ulteriore conferma di una città fuori controllo" e per la deputata milanese Grazia Di Maggio "la linea dura stabilita dal governo Meloni si conferma proporzionata al danno economico e storico che subiamo".

Critiche anche dal Pd. La consigliera regionale Carmela Rozza parla di "un'offesa a tutti i milanesi", mentre per la consigliera comunale Alice Arienta quelle scritte "sono un colpo al cuore", con l'auspicio che venga fatta chiarezza sui responsabili e su come "hanno potuto eludere i sistemi di videosorveglianza".

Dice la sua anche la senatrice di Azione Mariastella Gelmini secondo cui "non basterà una bomboletta per cancellare la storia e la bellezza di questo luogo".

Per il consigliere comunale di Forza Italia e assessore lombardo al Territorio, Gianluca Comazzi, si tratta di "un gesto vergognoso di beoti che vanno puniti".

Al coro di critiche si unisce anche il giornalista Enrico Mentana: "In un mondo ideale - scrive sui social - i writer verrebbero obbligati a ripulire tutto. Ma non siamo in un mondo ideale, e forse nessuno li individuerà e punirà. Quindi resta solo da inviare loro un sentito messaggio: merde".



