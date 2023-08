Un migliaio di persone per l'addio a Idris, anche Altobelli

Un migliaio di persone ha partecipato al cimitero di Bedizzole, in provincia di Brescia, al funerale di Idris, il giornalista e opinionista morto a Brescia venerdì all'età di 72 anni. In tanti sono arrivati con le maglie della Juventus, squadra di cui era tifosissimo.

Alla cerimonia per Edrissa Sanneh (questo il vero nome di Idris) hanno partecipato tra gli altri Marino Bartoletti e Alessandro Altobelli.

"È difficile parlare di mio padre. Mio papà era vasto come l'oceano, le sue onde non lo diluivano. Mio papà era un uomo nero e bianco e nero, ma credeva che i colori fossero una ricchezza. Mio papà era un uomo fiero e generoso. Mio papà era un fratello vero", ha detto Francesca Adhadija, una delle quattro figlie di Idris, che ha poi ha intonato 'No Woman, No Cry'.



