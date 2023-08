Ora è ufficiale, Yann Sommer è un nuovo giocatore dell'Inter. "Il portiere svizzero arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Bayern Monaco", ha spiegato il club in una nota sul sito, senza tuttavia specificare la durata del contratto con il portiere (un accordo che dovrebbe essere triennale). "Esperienza, leadership e dedizione: tutte qualità che Sommer è pronto a dimostrare anche in nerazzurro", ha concluso l'Inter.



