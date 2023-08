Okafor si presenta: 'Il Milan era la mia prima opzione'

"Quando mi hanno presentato le varie opzioni ho considerato il Milan per la sua storia che mi ha impressionato. Fin dal primo giorno ho scelto di puntare sul Milan tra le varie alternative. Ho parlato tanto con Pioli, quando il mister ti vuole è importante". Lo ha detto l'attaccante del Milan Noah Okafor, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore rossonero. "Il mio primo giorno a Milanello è stato una grande emozione, l'incontro con la squadra è stato positivo. Ero reduce da un infortunio, ora ho recuperato. Ho parlato con Pioli del mio ruolo. Vedremo nelle prossime settimane il ruolo migliore per me - ha aggiunto -.

L'anno scorso ho affrontato il Milan, dopo queste partite sono rimasto in contatto con la squadra. Ora sono felicissimo di essere qui e sono convinto che ci aspetta una grande stagione".





