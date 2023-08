Atalanta, è ufficiale l'arrivo di Scamacca dal West Ham

L'Atalanta ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Gianluca Scamacca dal West Ham United. L'attaccante romano, 25 anni il prossimo gennaio, è il secondo acquisto più costoso di sempre del club nerazzurro: 25 milioni più altri 5 di bonus, dietro solo El Bilal Touré (28+3) e davanti a Duvan Zapata (2 di prestito oneroso più 2 tranches da 12).

Il prodotto del settore giovanile di Lazio e Roma, poi passato al PSV Eindhoven e al Sassuolo, che l'aveva fatto esordire in serie A dopo una Viareggio Cup vinta col suo rigore decisivo, ha giocato anche con Cremonese, PEC Zwolle in Eredivisie, Ascoli, Genoa e ancora Sassuolo (16 reti nella stagione 2021-2022) prima del trasferimento a Londra.

Reduce da un'annata da 8 reti in 27 presenze complessive, nazionale azzurro fin dall'Under 15, ha firmato un contratto di 4 anni più opzione esercitabile dalla società per un ulteriore anno a 2,6 milioni a stagione.

"Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", conclude la nota sul sito ufficiale.





