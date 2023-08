Sono andate completamente in fumo due automobili in via Meucci a Milano. L'incendio, che è divampato per cause ancora da accertare, ha distrutto i due veicoli, danneggiandone altri tre e anche la facciata di un edificio in ristrutturazione.

Sul posto verso le 14 sono intervenuti un'autopompa e un'autoscala dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e un'autobotte della sede centrale di via Messina.

La zona è attualmente chiusa al traffico.



