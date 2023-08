Triennale Milano aperta al pubblico per tutto agosto

Triennale Milano resta aperta al pubblico per tutto il mese di agosto, dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 20, anche a Ferragosto.

Sarà possibile visitare il Museo del Design Italiano, con la nuova selezione di oggetti, il nuovo allestimento e la Design Platform con la mostra Text. Restano aperte al pubblico la mostra Home Sweet Home, l'esposizione Reversing the Eye.

Fotografia, film e video negli anni dell'arte povera; la mostra dedicata al Premio italiano di architettura, così come l'allestimento permanente di Casa Lana di Ettore Sottsass con la mostra Ettore Sottsass. La Parola. L'esposizione Siamo Foresta, organizzata nell'ambito del partenariato con Fondation Cartier pour l'art contemporain, riaprirà dopo il 15 di agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA