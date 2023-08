Una lite fra due fratelli è degenerata finendo a colpi di pistola: uno è stato ferito al petto ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, l'altro è stato arrestato con l'accusa di aver sparato. È accaduto nel primo pomeriggio a Buffalora, in provincia di Brescia, all'interno di una proprietà privata, una cascina dove vivono alcune famiglie bresciane. Sul posto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA