Scamacca all'Atalanta, a Roma per visite in attesa ufficialità

Mentre la squadra di Giampiero Gasperini è a Berlino per l'amichevole contro l'Union, il neo attaccante dell'Atalanta proveniente dal West Ham, Gianluca Scamacca, è atteso nel primo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino per poi sottoporsi alle visite mediche a Roma.

L'ufficialità del classe '99, costato 25 milioni più 5 di bonus battendo la concorrenza dell'Inter, non dovrebbe tardare.

La punta romana sarà il giocatore con lo stipendio più alto della storia del club bergamasco: si parla di 2,6 milioni netti con un contratto quadriennale con opzione.

Si attende ancora, invece, l'ufficialità del passaggio di Rasmus Hojlund (75+10 di bonus) al Manchester United, che sarà annunciata in occasione dell'amichevole dei Red Devils di oggi con il Lens.



