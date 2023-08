Ladro d'appartamenti si nasconde in un armadio, arrestato

Il proprietario non c'era e un vicino ha notato due persone che si introducevano in casa sua e ha chiamato i carabinieri della compagnia di Pioltello (Milano), che questa notte hanno arrestato per tentato furto in concorso un 47enne albanese con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

I militari sono intervenuti in via della Ronchetta, a Gorgonzola, dove erano state segnalate, da un residente, due persone in un appartamento di proprietà di un 58enne, assente in quel momento. I militari hanno circondato l'immobile, riuscendo a individuare il 47enne all'interno di una camera da letto, dove aveva tentato di nascondersi dentro un armadio.



