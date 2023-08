Code in autostrada, piccoli ritardi in stazione Centrale Milano

E' un sabato da bollino nero anche per la Lombardia con traffico intenso un po' ovunque sulla rete autostradale della regione.

C'è coda alla barriera di Milano est dell'A4, direzione Trieste, per traffico intenso, e code a tratti tra Milano Nord e il Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per traffico intenso, sull'A8, sono i segni più evidenti dell'esodo estivo lombardo, nel sabato da bollino nero delle autostrade.

Sempre sull'A8 c'è coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso.

Alla stazione Centrale di Milano, un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni in prossimità di Milano Rogoredo, avvenuto stamattina e poi risolto, sta causando ritardi dai 10 ai 30 minuti nelle partenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA