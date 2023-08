Uccide il padre nel giardino di casa, trentenne arrestato

Dramma familiare attorno alle 13 del 4 agosto in una abitazione alla periferia di Cavernago, paese della pianura bergamasca: un trentenne con problemi di tossicodipendenza, Federico Gaibotti, ha ucciso a coltellate il padre Umberto, 64 anni, carpentiere in pensione. Il delitto al culmine di un litigio nella casa di famiglia, in via Verdi, dove il giovane ha aggredito il padre che, uscito di casa per chiedere aiuto, è stato poi raggiunto nel giardino e finito a coltellate. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, attirati dalle grida del genitore. Immediato l'intervento dei carabinieri e del personale del 118, che ha inviato l'automedica e l'ambulanza. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: le coltellate inferte dal figlio si sono rivelate fatali. Il suo corpo, terminati i rilievi, è stato portato all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, disposta dalla Procura di Bergamo. Il figlio è stato invece immediatamente arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La tragedia si è consumata nell'abitazione dove Umberto Gaibotti viveva dopo la separazione dalla madre di Federico, che abita invece a Seriate (Bergamo): quest'ultima è anche madre di un altro figlio, fratello maggiore del parricida, nato da una precedente relazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA