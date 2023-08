Lombardia, confermata l'allerta meteo per tutta la giornata

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha confermato l'allerta arancione per possibili temporali forti per tutta la giornata di oggi.

Inoltre ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico che resterà attiva fino alle prime ore di domani mattina.

A seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi, il Comune di Milano ha predisposto la chiusura e il divieto di accesso a tutti i parchi recintati.

Durante le allerte meteo vige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte. Considerata la situazione, si raccomanda altresì di evitare le aree con impalcature dei cantieri, dehors e tende, e ai proprietari si chiede di metterle in sicurezza. Con un appello rivolto ai cittadini a sistemare oggetti e vasi sui balconi che possono essere spostati dal vento.



