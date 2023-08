Da Giorgio Armani 2 borse di studio all'Università Cattolica

Due borse di studio, del valore di 4mila e ottocento euro ciascuna, destinate ai migliori studenti di Global Business Management, il corso di laurea magistrale internazionale della facoltà di Economia e Giurisprudenza presso la Sede di Piacenza-Cremona dell'Università Cattolica, sono state istituite con il sostegno di Giorgio Armani, lo stilista e imprenditore piacentino che l'11 maggio ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Ateneo.

Per partecipare al bando occorre aver acquisito, entro il 31 ottobre 2023, 50 CFU riportando una votazione media non inferiore a 26/30 e avere un reddito "equivalente" non superiore a 50.000 euro.

"Premiare il merito è l'obiettivo principale di queste borse di studio, frutto della generosità di Giorgio Armani che dal maggio scorso è laureato honoris causa proprio in Global Business Management e che ha sottolineato nel suo intervento l'importanza della passione, ma anche dell'impegno e del lavoro per raggiungere i propri obiettivi" sottolinea Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA