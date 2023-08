Un operaio di 32 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un tetto della ditta per la quale stava lavorando. È accaduto a Carpenedolo, nel Bresciano.

L'uomo era salito sul tetto per verificare le condizioni della struttura dopo il maltempo. Il tetto ha ceduto e l'uomo ha perso l'equilibrio.

Le sue condizioni sono ritenute gravissime. È stato trasportato in codice rosso in ospedale e si trova in prognosi riservata.



