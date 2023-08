Triennale Milano, al via gara per ampliare il museo del Design

Ampliare e dare nuova vita al Museo del design italiano e della fotografia all'interno della Triennale di Milano. È questo l'obiettivo della gara, dal valore di quasi 8 milioni di euro, pubblicata da Invitalia per conto del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Lombardia e nell'ambito delle attività a supporto dell'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione.

L'appalto - si legge in una nota - prevede l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori. Gli interventi messi a gara riguardano sia gli spazi interni che quelli esterni e puntano a un ampliamento e rivisitazione della struttura espositiva.

Il Palazzo dell'Arte, progettato da Giovanni Muzio novant'anni fa e sede della Triennale, sarà modernizzato con interventi di efficientamento energetico e riavvicinato al progetto originario del 1933: in particolare verranno ridefiniti i disegni di facciata, sostituite le finestre e il ristorante sarà collocato nella sede originale



