Manu Chao annuncia due concerti in Italia a settembre

Manu Chao, a sorpresa, ha annunciato due concerti in Italia: il 23 settembre si esibirà a Bergamo nel Piazzale degli Alpini, per il NXT Station Festival, mentre il 26 settembre sarà protagonista a Sogliano al Rubicone in Piazza Matteotti per il Sogliano Sonica.

I biglietti per i due appuntamenti saranno in vendita dalle 12 di venerdì 4 agosto su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Con i Mano Negra prima e da solista poi, Manu Chao ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative.

A metà anni Ottanta fonda i Mano Negra e con loro canta in francese, inglese e spagnolo, fonde culture e stili differenti che spaziano dal reggae al rock, dal rap alla musica iberica.

Nel 1998 il debutto solista con Clandestino, che ne fa un'icona musicale e culturale.



