Lancia sassi contro la gazzella dei carabinieri, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un 32enne dell'Est Europa, residente in provincia di Milano. Alle 6.30 di oggi una pattuglia della Sezione Radiomobile di Sondrio, mentre transitava lungo la Statale 38 dello Stelvio nel territorio comunale di Colorina (Sondrio), ha incrociato un'auto ferma nella opposta corsia di marcia, per un'avaria al motore, che creava ostacolo alla circolazione. I carabinieri, credendo di trovarsi di fronte ad un incidente stradale, si sono subito fermati chiedendo al ragazzo che stava vicino all'auto se avesse bisogno di aiuto. Quest'ultimo, scalzo e di corporatura molto robusta, per tutta risposta ha iniziato ad urlare frasi senza senso alcuno scagliandosi contro la "gazzella" dell'Arma, rompendo i dispositivi di segnalazione d'emergenza nonché procurando vistosi danni all'intera carrozzeria.



Immediatamente dopo, il trentenne scavalcava il guardrail dandosi alla e fuga lanciando verso i militari alcune pietre prese dai binari della ferrovia. I Carabinieri lo hanno quindi bloccato, posto in sicurezza, dichiarato in stato di arresto e condotto nel carcere di Sondrio in attesa delle valutazioni dell'autorità giudiziaria. Intanto la scena è stata immortalata da alcuni automobilisti di passaggio e il video è diventato virale sui social.



