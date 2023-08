Ferragni a Sala: 'Pronta a dare una mano dopo il maltempo'

Chiara Ferragni ha contattato il Comune di Milano per capire come "dare una mano dopo quello che è successo alla nostra città" con il maltempo. L'imprenditrice lo scrive su Instagram, dove racconta che il sindaco Beppe Sala le ha risposto spiegando che "si sta facendo il possibile per tornare alla normalità" entro la fine di agosto. "Dalla prima conta fatta si stima che i danni per la città ammontino a 50 milioni di euro, una cifra assurda", il commento dell'influencer, in vacanza con marito e figli a Ibiza.

Ferragni segnala che per il verde pubblico si sta lavorando a un progetto "a cui tutti potremo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle proprie possibilità". "Insieme - conclude, rinviando ai prossimi giorni per maggiori dettagli - possiamo fare la differenza".



