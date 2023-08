"Sono depresso,mia moglie mi tradisce",si fa arrestare con droga

Si è detto "depresso e umiliato" perchè la moglie lo tradiva e dopo essere stato cacciato dall'appartamento dai genitori di lei ha deciso di costituirsi consegnandosi con un ingente quantitativo di droga. È accaduto la scorsa notte a Milano quando l'uomo, un ecuadoriano di 38 anni ha chiamato la Polizia dicendo di volersi costituire e di avere della cocaina in uno zaino. In effetti nello zainetto che aveva con sé, in via dei Missaglia, dove si è fatto trovare, aveva un panetto del peso di circa 700 grammi, che ha asserito di custodire per altri. Agli agenti ha raccontato la sua storia.

È stato arrestato per spaccio.



